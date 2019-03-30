В "день тишины" правоохранители получили уже более 150 жалоб

Фото: Сергей Яровой (mvs.gov.ua)

В МВД поступило 159 заявлений о нарушениях

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что в день тишины, накануне выборов президента Украины, в полицию уже поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу МВД.

Яровой рассказал, что 79 фактов нарушений были связаны с незаконной агитацией, 8 с подкупом избирателей, 2 факта хулиганства, 1 факт угрозы физической расправы, а также 69 других фактов нарушений.

Также он сообщил, что все подразделения МВД продолжают работу в усиленном режиме.

"Под охраной Национальной полиции находится 29 866 комиссий. Для безопасности и порядка непосредственно на избирательных участках привлечено более 39 тысяч полицейских, а в окружных избирательных комиссиях – 518 правоохранителей. Оперативный штаб МВД фиксирует и проверяет 100% сообщений, и те, поступающие на линию 102, так и те, которые аналитики штаба обнаруживают в открытых источниках", - отметил первый заместитель министра внутренних дел.

Яровой добавил, что с начала избирательного процесса Нацполицией было зарегистрировано 4891 сообщений, которые связаны с нарушением избирательного законодательства.

"По этим фактам начато 250 уголовных производств и составлено 655 административных протоколов", - сообщил Яровой.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 25 марта Национальная полиция и МВД перешли на усиленный вариант несения службы перед выборами в Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Напомним, что по словам министра юстиции Украины Павла Петренко, перед президентскими выборами все суды страны будут работать в специальном режиме. В день выборов президента суды будут работать круглосуточно.