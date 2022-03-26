На Волыни сбили ракеты, выпущенные из Беларуси

Вечером 26 марта в воздушном пространстве Волыни военные сбили три ракеты. Отмечается, что все ракеты были выпущены с территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Волынской ОВА Юрия Погуляйка.

Сообщается, что все ракеты были выпущены с территории Республики Беларусь.

По его словам, всего российские оккупанты запустили 4 ракеты. Однако 3 из них противовоздушная оборона сбила в Волынской области.

Ранее глава военной администрации Юрий Погуляйко сообщил, что возле Луцка силы противовоздушной обороны сбили беспилотник. Однако, он отметил, что это могла быть и ракета.

Также впоследствии появилась информация, что оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно.

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