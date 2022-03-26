Оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно

Сегодня, 26 марта, на Ровенщине во время ракетного обстрела ракета попала на территорию нефтебазы в городе Дубно. Во время предыдущей атаки был сбит вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Начальника Ровенской ОВА.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что во время ракетного удара была атакована нефтебаза в городе Дубно, Ровенской области. Ранее в тот же день, во время атаки был сбит вражеский беспилотник. Сообщается, что сейчас устанавливается нанесенный ущерб.