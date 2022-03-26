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Под Луцком ПВО сбила беспилотник

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Суббота 26 марта 2022 21:21
Под Луцком ПВО сбила беспилотник Возле Луцка сбили беспилотник (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская противовоздушная оборона, 26 марта, возле города Луцка сбила беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Волынской ОВА Юрия Погуляйка.

Сообщается, что по предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО было сбито БПЛА.

Отмечается, что не исключено, что это могла быть ракета.

Сейчас информация уточняется.

Также сообщается, что в Волынской области работают военные, поражают враждебные цели. Местных жителей просят оставаться в укрытиях.

Ранее мы сообщали, что во Львове в результате авиаудара пострадала школа: жертв нет.

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