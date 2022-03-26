Под Луцком ПВО сбила беспилотник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Волынской ОВА Юрия Погуляйка.

Также сообщается, что в Волынской области работают военные, поражают враждебные цели. Местных жителей просят оставаться в укрытиях.

Отмечается, что не исключено, что это могла быть ракета.

Сообщается, что по предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО было сбито БПЛА.

Ранее мы сообщали, что во Львове в результате авиаудара пострадала школа: жертв нет.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 31-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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