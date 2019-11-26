ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Волыни представили нового прокурора области

Новости » Политика     26.11.2019 - 19:45
На Волыни представили нового прокурора области
Фото: Виктор Чумак и Тарас Безрукий (vol.gp.gov.ua)

Руководителем волынской прокуратуры стал Тарас Безрукий

В Луцке во вторник, 26 ноября, коллективу областной прокуратуры представили нового прокурора Волыни Тараса Безрукого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.

Как сообщается, главный военный прокурор Виктор Чумак представил нового руководителя Волынской прокуратуры.

"Во вторник, 26 ноября 2019 года, заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры Волынской области нового руководителя - Тараса Безрукого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тарас Безрукий работает в органах прокуратуры с 2004 года. За это время занимал различные, в том числе, руководящие должности в органах прокуратуры Ивано-Франковской, Волынской области и в Генеральной прокуратуре Украины.

До назначения на должность прокурора Волынской области работал заместителем начальника управления внутренней безопасности Генеральной инспекции ГПУ.

Напомним, 15 ноября в Черниговской области назначили нового прокурора Андрея Парусова. Его в качестве главного прокурора области представил заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Кроме того, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назначил нового прокурора Львовской области. Им стала Ирина Диденко.

В центре Харькова взорвали автомобиль В Черниговской области представили нового прокурора
Новости Украины прокурорВолынская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь