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На Волині представили нового прокурора області

Новини » Політика     26.11.2019 - 19:45
На Волині представили нового прокурора області
Фото: Віктор Чумак та Тарас Безрукий (vol.gp.gov.ua)

Очільником волинської прокуратури став Тарас Безрукий

У Луцьку у вівторок, 26 листопада, колективу обласної прокуратури представили нового прокурора Волині Тараса Безрукого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Волинської області.

Як повідомляється, головний військовий прокурор Віктор Чумак представив нового очільника Волинської прокуратури.

"У вівторок, 26 листопада 2019 року, заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор Віктор Чумак представив колективу прокуратури Волинської області нового керівника - Тараса Безрукого", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Тарас Безрукий працює в органах прокуратури з 2004 року. За цей час обіймав різні, в тому числі, керівні посади в органах прокуратури Івано-Франківської, Волинської області та у Генеральній прокуратурі України.

До призначення на посаду прокурора Волинської області працював заступником начальника управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції ГПУ.

Нагадаємо, 15 листопада в Чернігівській області призначили нового прокурора Андрія Парусова. Його в якості головного прокурора області представив заступник генпрокурора Віктор Тріпак.

Крім того, генпрокурор України Руслан Рябошапка призначив нового прокурора Львівської області. Ним стала Ірина Діденко.

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