Волца можуть звільнити через інцидент з витоком військового плану, - Politico

За словами неназваних чиновників, наразі поки що нічого не вирішено, але голова Білого дому Дональд Трамп може прийняти остаточне рішення протягом наступних одного-двох днів, коли спостерігатиме за висвітленням цього інциденту.

Ще двоє чиновників вважають, що Волц повинен піти у відставку, щоб запобігти тому, аби Трамп опинився в "поганому становищі".

"Було нерозумно не перевірити, хто був у темі. Було нерозумно вести цю розмову на Signal. Ви не можете бути нерозважливими на посаді радника з національної безпеки", - заявив чиновник.

Водночас є й ті, хто вважає, що Волцу нічого не загрожує. За словами неназваної особи, Трамп вже говорив з радником нацбезпеки й загалом Білий дім підтримує його.

"Як сказав Трамп, атаки на хуситів були дуже успішними і ефективними. Президент продовжує повністю довіряти своїй команді з національної безпеки, включаючи радника з національної безпеки Майка Волца", - заявила речниця Білого дому Кароліна Левітт.

Ще одна близька до Білого дому людина, яка назвала Волца "ідіотом", не вважає, що інцидент загалом матиме якісь наслідки для адміністрації президента США.

"Я не думаю, що є якісь довгострокові політичні наслідки для Трампа або адміністрації, окрім того, що це може коштувати Волц роботи", - заявила вона.