Волц про переговори США та України в Саудівській Аравії: "Просуваємось"

Радник президента Сполучених Штатів Америки (США) Майкл Волц, коментуючи зустріч американської та української делегації у Саудівській Аравії, заявив про "просування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Під час перерви у переговорах, у відповідь на запитання CNN про те, як проходить зустріч делегацій, Волц відповів: "просуваємось".

Зазначається, що переговори між делеціями тривають вже четверту годину.



Перед цим, як додає CNN, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч розпочалась "дуже конструктивно".

Переговори між Україною та США у Саудівській Аравії

Сьогодні, 11 березня, у Саудівській Аравії проходить зустріч делегацій України й США. Під час переговорів очікується порушення питання підтримки Вашингтона, а також обміну розвідувальними даними між країнами. Як відзначав раніше голова БІлого дому Дональд Трамп, він сподівається на позитивні результати перемовин делегацій.

Варто додати, що зустріч стартували о 11:00 за київським часом.

Українську сторону представляють:

керівник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга,

очільник Офісу президента Андрій Єрмак,

міністр оборони України Рустем Умєров.

Американську: