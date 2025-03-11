Волц про переговори США та України в Саудівській Аравії: "Просуваємось"
Радник президента Сполучених Штатів Америки (США) Майкл Волц, коментуючи зустріч американської та української делегації у Саудівській Аравії, заявив про "просування".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час перерви у переговорах, у відповідь на запитання CNN про те, як проходить зустріч делегацій, Волц відповів: "просуваємось".
Зазначається, що переговори між делеціями тривають вже четверту годину.
Перед цим, як додає CNN, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч розпочалась "дуже конструктивно".
Переговори між Україною та США у Саудівській Аравії
Сьогодні, 11 березня, у Саудівській Аравії проходить зустріч делегацій України й США. Під час переговорів очікується порушення питання підтримки Вашингтона, а також обміну розвідувальними даними між країнами. Як відзначав раніше голова БІлого дому Дональд Трамп, він сподівається на позитивні результати перемовин делегацій.
Варто додати, що зустріч стартували о 11:00 за київським часом.
Українську сторону представляють:
- керівник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга,
- очільник Офісу президента Андрій Єрмак,
- міністр оборони України Рустем Умєров.
Американську:
- державний секретар США Марко Рубіо;
- радник президента з питань національної безпеки Майк Волтц.
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