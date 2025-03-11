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Волц про переговори США та України в Саудівській Аравії: "Просуваємось"

Вівторок 11 березня 2025 15:21
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Волц про переговори США та України в Саудівській Аравії: "Просуваємось" Фото: Майкл Волц, радник голови Білого з питань національної безпеки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Радник президента Сполучених Штатів Америки (США) Майкл Волц, коментуючи зустріч американської та української делегації у Саудівській Аравії, заявив про "просування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час перерви у переговорах, у відповідь на запитання CNN про те, як проходить зустріч делегацій, Волц відповів: "просуваємось".

Зазначається, що переговори між делеціями тривають вже четверту годину.

Перед цим, як додає CNN, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч розпочалась "дуже конструктивно".

Переговори між Україною та США у Саудівській Аравії

Сьогодні, 11 березня, у Саудівській Аравії проходить зустріч делегацій України й США. Під час переговорів очікується порушення питання підтримки Вашингтона, а також обміну розвідувальними даними між країнами. Як відзначав раніше голова БІлого дому Дональд Трамп, він сподівається на позитивні результати перемовин делегацій.

Варто додати, що зустріч стартували о 11:00 за київським часом.

Українську сторону представляють:

  • керівник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга,
  • очільник Офісу президента Андрій Єрмак,
  • міністр оборони України Рустем Умєров.

Американську:

  • державний секретар США Марко Рубіо;
  • радник президента з питань національної безпеки Майк Волтц.

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Сполучені Штати Америки Саудівська Аравія
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