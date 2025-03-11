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Україна та США розпочинають переговори у Саудівській Аравії, - МЗС

Вівторок 11 березня 2025 11:06
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Україна та США розпочинають переговори у Саудівській Аравії, - МЗС Фото: Україна та США розпочинають переговори у Саудівській Аравії (скриншот)
Автор: Сергій Пишкін

У місті Джидда, на заході Саудівської Аравії, розпочинаються переговори делегацій України та Сполучених Штатів Америки (США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнями на Telegram-канал Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

"У Джидді, Саудівська Аравія, розпочинається зустріч української та американської делегацій", - пише МЗС України.

Окремо додамо, що, згідно з повідомленням Державного департаменту США, переговори делегацій розпочнуться о 11:00 за київським часом.

Українську сторону представлятимуть:

  • голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга;
  • голова Офісу президента Андрій Єрмак;
  • голова Міністерства оборони України Рустем Умєров.

Членами американської делегації є державний секретар США Марко Рубіо й радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Переговори в Саудівській Аравії

Сьогодні, 11 березня, у Саудівській Аравії відбудеться зустріч української та американської делегацій, під час якої, ймовірно, буде порушено питання відновлення військової підтримки США, а також передачі розвідданих.

За словами голови Білого дому Дональда Трампа, він очікує позитивних результатів від переговорів в Саудівській Аравії.

Тим часом Рубіо заявив, що у нього не запланована розмова з президентом Володимиром Зеленський, який також наразі перебуває з візитом у Джидді.

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