Уолтц о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии: "Продвигаемся"
Советник президента Соединенных Штатов Америки (США) Майкл Уолтц, комментируя встречу американской и украинской делегации в Саудовской Аравии, заявил о "продвижении".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Во время перерыва в переговорах, в ответ на вопрос CNN о том, как проходит встреча делегаций, Уолтц ответил: "продвигаемся".
Отмечается, что переговоры между делегациями продолжаются уже четвертый час.
Перед этим, как добавляет CNN, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча началась "очень конструктивно".
Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии
Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии проходит встреча делегаций Украины и США. Во время переговоров ожидается поднятие вопроса поддержки Вашингтона, а также обмена разведывательными данными между странами. Как отмечал ранее глава Белого дома Дональд Трамп, он надеется на положительные результаты переговоров делегаций.
Стоит добавить, что встреча стартовали в 11:00 по киевскому времени.
Украинскую сторону представляют:
- руководитель Министерства иностранных дел Андрей Сибига,
- глава Офиса президента Андрей Ермак,
- министр обороны Украины Рустем Умеров.
Американскую:
- государственный секретарь США Марко Рубио;
- советник президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц.
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