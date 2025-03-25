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Волц обговорить сьогодні з російським колегою домовленість щодо Чорного моря, - Fox News

Фото: Майкл Волц, радник голови Білого з питань національної безпеки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц, сьогодні, 25 березня, обговорить з російським колегою угоду про припинення вогню в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Як пише Fox News, голова Білого дому Дональд Трамп не планує звільняти Волца після інциденту у чаті Signal. За словами джерела, робота посадовця залишається в безпеці. 

Волц, своєю чергою, також не планує подавати у відставку й дотримується сьогоднішнього графіка. Він порушить питання угоди про припинення вогню у Чорному морі із російським колегою. Після цього він переговорить з Трампом. 

Угода про Чорне море

Вчора, 24 березня, у Саудівській Аравії відбулись переговори між Штатами та Росією. За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) країни терориста Сергія Лаврова, сторони порушували питання безпечного судноплавства в Чорному морі. Москва нібито виступає за відновлення Чорноморської ініціативи, але, щоб у новій угоді "не було двозначностей".

Детальніше про те, що відомо про переговори Ер-Ріяді - у матеріалі РБК-Україна "Зустріч у Саудівській Аравії. Що відомо про переговори США з Україною та РФ".

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