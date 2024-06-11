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Волонтерство в Україні можуть "включити" до системи освіти: що зміниться й для кого

Війна вчить волонтерству і дорослих, і дітей (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Волонтерський рух в Україні суттєво "виріс" на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Нещодавно народні депутати підтримали у першому читанні проект закону №11159, покликаний сприяти розвитку волонтерства серед дітей і молоді.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект і що може змінитися для українців після його остаточного схвалення та набуття чинності.

Основне про проект закону

Проект закону №11159 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти було зареєстровано у Верховній Раді 9 квітня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів на чолі зі "слугою народу" Романом Грищуком.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань освіти, науки та інновацій під керівництвом Сергія Бабака

Проект закону №11159 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

6 червня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у першому читанні та схвалила його за основу (із доопрацюванням положень відповідно до частини 1 статті 116) 250 голосами.

Що пропонує законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є адаптація українського законодавства до права Європейського Союзу - в частині визнання результатів волонтерської діяльності, розвитку культури соціальної відповідальності в суспільстві (особливо серед дітей і молоді), а також збільшення частки суспільства, охопленої волонтерством.

По суті йдеться про внесення змін до низки законів ("Про повну загальну середню освіту", "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про волонтерську діяльність") щодо:

  • закріплення права волонтерів на визнання набутих під час діяльності компетентностей у порядку, передбаченому для визнання результатів неформальної та інформальної освіти
  • закріплення обов'язку керівника закладу освіти щодо сприяння розвитку волонтерства серед учасників освітнього процесу
  • уточнення права волонтера на зарахування часу волонтерської діяльності до часу практики (незалежно від згоди закладу освіти)
  • встановлення обов'язковості документального підтвердження волонтерської діяльності
  • визначення поняття "мотиваційний лист"

Що може змінитися для українців

Згідно зі статтею 434 угоди про асоціацію між Україною та ЄС, одним із завдань нашої держави є сприяння молоді в отримані знань, навичок і професійних умінь поза освітньою системою (зокрема у межах волонтерської діяльності), а також визнання цінності такого досвіду.

Після остаточного схвалення закону та набуття ним чинності, організації та установи зможуть надавати волонтерам (на їхню вимогу) документ - свідоцтво - що засвідчуватиме здійснення людиною волонтерської діяльності (із зазначенням напряму, періоду та кількості відпрацьованих годин).

Керівники закладів освіти у межах наданих їм повноважень повинні будуть сприяти й створювати умови для:

  • здійснення волонтерської діяльності
  • підвищення суспільного престижу волонтерської діяльності
  • розвитку волонтерської діяльності
  • підтримки волонтерської діяльності
  • заохочення учасників освітнього процесу (дітей і молоді) до волонтерської діяльності

При цьому здобувачам освіти час, впродовж якого здійснювалась волонтерська діяльність, зможуть зараховувати як практику (за умови проходження її за напрямом, який відповідає отримуваній спеціальності).

Крім того, компетентності, здобуті в результаті здійснення волонтерської діяльності, зможуть визнавати результатом навчання, здобутого шляхом неформальної (інформальної) освіти.

Насамкінець проект закону №11159 визначає у ЗУ "Про вищу освіту" поняття "мотиваційний лист" - викладена вступником письмово (відповідно до визначених закладом вищої освіти вимог до структури та змісту мотиваційного листа) інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію (заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні, громадській, волонтерській та інших видах діяльності, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на тлі волонтерства і пожертв Україна увійшла в десятку найщедріших країн світу.

Читайте також, як волонтери з Криму створили новий дрон для ЗСУ.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11159, закони України "Про освіту" та "Про волонтерську діяльність".

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