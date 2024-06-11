Волонтерство в Украине могут "включить" в систему образования: что изменится и для кого

Основное о проекте закона

Проект закона №11159 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет содействия развитию волонтерства среди соискателей образования был зарегистрирован в Верховной Раде 9 апреля 2024 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов во главе со "слугой народа" Романом Грищуком.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам образования, науки и инноваций под руководством Сергея Бабака

Проект закона №11159 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

6 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и приняла его за основу (с доработкой положений в соответствии с частью 1 статьи 116) 250 голосами.

Что предлагает законопроект

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является адаптация украинского законодательства к праву Европейского Союза - в части признания результатов волонтерской деятельности, развития культуры социальной ответственности в обществе (особенно среди детей и молодежи), а также увеличения доли общества, охваченной волонтерством.

По сути, речь идет о внесении изменений в ряд законов ("О полном общем среднем образовании", "О высшем образовании", "Об образовании", "О волонтерской деятельности") относительно:

закрепления права волонтеров на признание приобретенных во время деятельности компетентностей в порядке, предусмотренном для признания результатов неформального и информационного образования

закрепления обязанности руководителя учебного заведения по содействию развитию волонтерства среди участников образовательного процесса

уточнения права волонтера насчет зачисления времени волонтерской деятельности в практику (независимо от согласия учебного заведения)

установления обязательности документального подтверждения волонтерской деятельности

определения понятия "мотивационное письмо"

Что может измениться для украинцев

Согласно статье 434 соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, одной из задач нашего государства является содействие молодежи в получении знаний, навыков и профессиональных умений вне образовательной системы (в частности - в рамках волонтерской деятельности), а также признание ценности такого опыта.

После окончательного принятия закона и вступления его в силу, организации и учреждения смогут предоставлять волонтерам (по их требованию) документ - свидетельство - удостоверяющее осуществление человеком волонтерской деятельности (с указанием направления, периода и количества отработанных часов).

Руководители учебных заведений в пределах предоставленных им полномочий должны будут способствовать и создавать условия для:

осуществления волонтерской деятельности

повышения общественного престижа волонтерской деятельности

развития волонтерской деятельности

поддержки волонтерской деятельности

поощрения участников образовательного процесса (детей и молодежи) к волонтерской деятельности

При этом соискателям образования время, в течение которого осуществлялась волонтерская деятельность, смогут засчитывать как практику (при условии прохождения ее по направлению, соответствующему получаемой специальности).

Кроме того, компетентности, полученные в результате осуществления волонтерской деятельности, смогут признавать результатом обучения, полученного путем неформального (информального) образования.

В заключение проект закона №11159 определяет в ЗУ "О высшем образовании" понятие "мотивационное письмо" - изложенная поступающим в письменном виде (в соответствии с определенными заведением высшего образования требованиями к структуре и содержанию мотивационного письма) информация о его личной заинтересованности в поступлении на определенное конкурсное предложение (заведение образования) и соответствующих ожиданиях, достижениях в обучении, общественной, волонтерской и других видах деятельности, к которому в случае необходимости поступающим может быть добавлена копия (фотокопия) материалов, подтверждающих изложенную в письме информацию.