ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Волонтерство і пожертви. Україна увійшла в десятку найщедріших країн світу

Новость на русском →
Вівторок 06 грудня 2022 19:07
Волонтерство і пожертви. Україна увійшла в десятку найщедріших країн світу Фото: Українці на масовому заході до війни (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці потрапили у топ-10 найщедріших націй світу у 2022 році. Рейтинг благодійності опублікувала авторитетна британська благодійна організація Charities Aid Foundation.

Країни оцінювали за критеріями допомоги незнайомим людям, кількість пожертв та кількість волонтерів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на звіт World Giving Index від CAF.

Зазначається, що Україна в переліку з 119 країн посіла 10 місце. Аналізувалася благодійна діяльність у 2021 році, відтоді за час війни показники пожертвувань і залученості волонтерів могли значно зрости.

Очолює рейтинг п’ятий рік поспіль Індонезія. У цій країні 84% мешканців переказують кошти благодійним чи релігійним організаціям.

Волонтерство і пожертви. Україна увійшла в десятку найщедріших країн світуФото: Волонтер плете сітки під час війни (gettyimages.com)

Активно допомагають незнайомцям люди у Кенії та США. До десятки також увійшли Австралія, Нова Зеландія, М’янма, Сьєрра-Леоне, Канада, Замбія та Україна.

Згідно з даними звіту, 75% українців допомагали незнайомцям, 47% – робили пожертви, 24% займалися волонтерською діяльністю. Всього торік у світі волонтерили 23% людей.

Нагадаємо, ми писали, які міста виявилися найдорожчими у 2022 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
благотоврительность волонтери
Відпочинок в Україні
Точки зору
Наталія Назарко
Як ввезти в Україну та розмитнити авто з Європи: всі деталі
Наталія Назарко
юрист АО "Місечко та Партнери"
Олег Васильєв
Масштабні виклики. Чи витримає "УЗ" новий блекаут та що треба знати пасажирам
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Галина Пилипенко
Вести бізнес та продавати послуги за кордон: що для цього треба українцям
Галина Пилипенко
адвокат ЮК Legal House
Олена Колченогова
Пошук житла і виплати. До чого готуватися українцям, які переїхали до Швейцарії
Олена Колченогова
юрист консалтингової та аутсорсингової компанії Nota Group
Всі точки зору