Волонтерство в Україні можуть "включити" до системи освіти: що зміниться й для кого

Волонтерський рух в Україні суттєво "виріс" на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Нещодавно народні депутати підтримали у першому читанні проект закону №11159, покликаний сприяти розвитку волонтерства серед дітей і молоді.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект і що може змінитися для українців після його остаточного схвалення та набуття чинності.

Основне про проект закону

Проект закону №11159 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти було зареєстровано у Верховній Раді 9 квітня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів на чолі зі "слугою народу" Романом Грищуком.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань освіти, науки та інновацій під керівництвом Сергія Бабака

Проект закону №11159 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

6 червня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у першому читанні та схвалила його за основу (із доопрацюванням положень відповідно до частини 1 статті 116) 250 голосами.

Що пропонує законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є адаптація українського законодавства до права Європейського Союзу - в частині визнання результатів волонтерської діяльності, розвитку культури соціальної відповідальності в суспільстві (особливо серед дітей і молоді), а також збільшення частки суспільства, охопленої волонтерством.

По суті йдеться про внесення змін до низки законів ("Про повну загальну середню освіту", "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про волонтерську діяльність") щодо:

закріплення права волонтерів на визнання набутих під час діяльності компетентностей у порядку, передбаченому для визнання результатів неформальної та інформальної освіти

закріплення обов'язку керівника закладу освіти щодо сприяння розвитку волонтерства серед учасників освітнього процесу

уточнення права волонтера на зарахування часу волонтерської діяльності до часу практики (незалежно від згоди закладу освіти)

встановлення обов'язковості документального підтвердження волонтерської діяльності

визначення поняття "мотиваційний лист"

Що може змінитися для українців

Згідно зі статтею 434 угоди про асоціацію між Україною та ЄС, одним із завдань нашої держави є сприяння молоді в отримані знань, навичок і професійних умінь поза освітньою системою (зокрема у межах волонтерської діяльності), а також визнання цінності такого досвіду.

Після остаточного схвалення закону та набуття ним чинності, організації та установи зможуть надавати волонтерам (на їхню вимогу) документ - свідоцтво - що засвідчуватиме здійснення людиною волонтерської діяльності (із зазначенням напряму, періоду та кількості відпрацьованих годин).

Керівники закладів освіти у межах наданих їм повноважень повинні будуть сприяти й створювати умови для:

здійснення волонтерської діяльності

підвищення суспільного престижу волонтерської діяльності

розвитку волонтерської діяльності

підтримки волонтерської діяльності

заохочення учасників освітнього процесу (дітей і молоді) до волонтерської діяльності

При цьому здобувачам освіти час, впродовж якого здійснювалась волонтерська діяльність, зможуть зараховувати як практику (за умови проходження її за напрямом, який відповідає отримуваній спеціальності).

Крім того, компетентності, здобуті в результаті здійснення волонтерської діяльності, зможуть визнавати результатом навчання, здобутого шляхом неформальної (інформальної) освіти.

Насамкінець проект закону №11159 визначає у ЗУ "Про вищу освіту" поняття "мотиваційний лист" - викладена вступником письмово (відповідно до визначених закладом вищої освіти вимог до структури та змісту мотиваційного листа) інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію (заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні, громадській, волонтерській та інших видах діяльності, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.