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Волонтерство в Украине могут "включить" в систему образования: что изменится и для кого

Вторник 11 июня 2024 14:15
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Волонтерство в Украине могут "включить" в систему образования: что изменится и для кого Война учит волонтерству и взрослых, и детей (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Волонтерское движение в Украине существенно "выросло" на фоне полномасштабного вторжения РФ. Недавно народные депутаты поддержали в первом чтении проект закона №11159, призванный способствовать развитию волонтерства среди детей и молодежи.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и что может измениться для украинцев после его окончательного принятия и вступления в силу.

Основное о проекте закона

Проект закона №11159 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет содействия развитию волонтерства среди соискателей образования был зарегистрирован в Верховной Раде 9 апреля 2024 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов во главе со "слугой народа" Романом Грищуком.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам образования, науки и инноваций под руководством Сергея Бабака

Волонтерство в Украине могут &quot;включить&quot; в систему образования: что изменится и для кого

Проект закона №11159 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

6 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и приняла его за основу (с доработкой положений в соответствии с частью 1 статьи 116) 250 голосами.

Что предлагает законопроект

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является адаптация украинского законодательства к праву Европейского Союза - в части признания результатов волонтерской деятельности, развития культуры социальной ответственности в обществе (особенно среди детей и молодежи), а также увеличения доли общества, охваченной волонтерством.

По сути, речь идет о внесении изменений в ряд законов ("О полном общем среднем образовании", "О высшем образовании", "Об образовании", "О волонтерской деятельности") относительно:

  • закрепления права волонтеров на признание приобретенных во время деятельности компетентностей в порядке, предусмотренном для признания результатов неформального и информационного образования
  • закрепления обязанности руководителя учебного заведения по содействию развитию волонтерства среди участников образовательного процесса
  • уточнения права волонтера насчет зачисления времени волонтерской деятельности в практику (независимо от согласия учебного заведения)
  • установления обязательности документального подтверждения волонтерской деятельности
  • определения понятия "мотивационное письмо"

Что может измениться для украинцев

Согласно статье 434 соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, одной из задач нашего государства является содействие молодежи в получении знаний, навыков и профессиональных умений вне образовательной системы (в частности - в рамках волонтерской деятельности), а также признание ценности такого опыта.

После окончательного принятия закона и вступления его в силу, организации и учреждения смогут предоставлять волонтерам (по их требованию) документ - свидетельство - удостоверяющее осуществление человеком волонтерской деятельности (с указанием направления, периода и количества отработанных часов).

Руководители учебных заведений в пределах предоставленных им полномочий должны будут способствовать и создавать условия для:

  • осуществления волонтерской деятельности
  • повышения общественного престижа волонтерской деятельности
  • развития волонтерской деятельности
  • поддержки волонтерской деятельности
  • поощрения участников образовательного процесса (детей и молодежи) к волонтерской деятельности

При этом соискателям образования время, в течение которого осуществлялась волонтерская деятельность, смогут засчитывать как практику (при условии прохождения ее по направлению, соответствующему получаемой специальности).

Кроме того, компетентности, полученные в результате осуществления волонтерской деятельности, смогут признавать результатом обучения, полученного путем неформального (информального) образования.

В заключение проект закона №11159 определяет в ЗУ "О высшем образовании" понятие "мотивационное письмо" - изложенная поступающим в письменном виде (в соответствии с определенными заведением высшего образования требованиями к структуре и содержанию мотивационного письма) информация о его личной заинтересованности в поступлении на определенное конкурсное предложение (заведение образования) и соответствующих ожиданиях, достижениях в обучении, общественной, волонтерской и других видах деятельности, к которому в случае необходимости поступающим может быть добавлена копия (фотокопия) материалов, подтверждающих изложенную в письме информацию.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на фоне волонтерства и пожертвований Украина вошла в десятку самых щедрых стран мира.

Читайте также, как волонтеры из Крыма создали новый дрон для ВСУ.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11159, законы Украины "Об образовании" и "О волонтерской деятельности.

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