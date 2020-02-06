Волонтерке Зверобой вручили подозрение из-за угроз Зеленскому

По делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому вручили подозрение волонтерке Марусе Зверобой. Об этом говорится в сообщении Госбюро расследований.

Сообщается, что следователи центрального аппарата ГБР сообщили Зверобой о подозрении в угрозе Зеленскому убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, она с нардепом Софией Фединой 26 октября в одном из львовских кафе в трансляции через Facebook и YouTube угрожала президенту.

Также сообщается, что Федина на вручение подозрении в Госбюро расследований не явилась.

"В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2019 года у Зверобой проходили обыски по этому делу. В ходе обысков у нее изъяли несколько единиц оружия.

Отметим, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом, Зверобой и Федина высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.