Волонтерка й письменниця Євгенія Духопельнікова трагічно загинула

Повідомлення про загибель

Про загибель Духопельнікової повідомила волонтерка Катруся Бережна у своєму Facebook.

"Маю дещо пояснить, бо чекала поки повідомлять батьків і дуже сподівалася, що до того то не вилізе в паблік. Женя сьогодні вночі трагічно загинула", - написала вона.

Волонтерка визнала, що вже пів доби не може усвідомити цей факт.

"Сістер, що ж ти ото за х**ню зробила? Сподіваюсь, що тебе зустріли з того боку і надавали по дупі замість мене. Доведеться ото відгрохати тобі пам'ятник у 2 метри, бо обіцяли одна одній то на випадок якщо хтось передчасно звалить з цієї планети. Сльози, розпач", - йдеться у дописі Бережної.

Вона зауважила також, що інформація щодо похорону буде опублікована трішки пізніше на сторінках у соцмережі "Jane Dukhopelnykova" та "Мандрівка Долбоклюя", або ж на сторінці чоловіка загиблої волонтерки "Michael Dee".

"Будь ласка, без особливої потреби не дьоргайте зараз родину, бо нам і так складно, а йому і мамі складніше за всіх. Люблю. Лети", - підсумувала Бережна.

Допомогти родині Євгенії Духопельнікової, відомої також як Джейн, можна за реквізитами картки чоловіка: 4441 1110 3265 7847 (Михайло Черник).

Допис Катрусі Бережної (скриншот: facebook.com/sweet.katrusya)

На трагічну звістку у соціальній мережі відреагувала чимала кількість людей - друзів, знайомих, інших волонтерів.

Деталі загибелі Духопельнікової наразі не повідомляються.

"Ми рідко в чомусь сходились. В головному - так. В інших питаннях - ламали списи. Але я знала, що такого мислення, як у неї, такого вміння зазирнути в суть проблеми й викласти її, цю суть - такого вміння рідко в кого є. Вона знала, що я ціную, це я їй теж сказала. Різка і матюклива, скандальна і безшабашна - вона таки була однією з кращих із нас", - поділилась Діана Макарова.

Жінка уточнила, що у загиблої залишилось двоє дітей.

"Я не знаю, що ще сказати. Просто - встигайте сказати, встигайте. Таке життя, що треба все встигати. Женька, ти встигла стільки... Дай Боже кожному, стільки ти встигла. Дірка в душі", - додала автор публікації.

Допис Діани Макарової (скриншот: facebook.com/diana.makarova.37)

Зазначимо, що Євгенія Духопельнікова народилася у місті Харкові. До волонтерського руху активно долучилась з 2014 року.

Чоловік Євгенії - Михайло Черник - захищає Україну.

На згадку по собі Джейн залишила всім українцям дебютну книгу "Дівчата на війні: Подорож Довбоклюя" (видавництва FOLIO), яка розповідає про те, що люди на війні насправді - живі.