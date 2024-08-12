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"Сповнений любові до України". Помер відомий волонтер із Маріуполя Данило Ковжун

Понеділок 12 серпня 2024 15:36
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"Сповнений любові до України". Помер відомий волонтер із Маріуполя Данило Ковжун Данило Ковжун (фото: Facebook/Daniel Kovzhun)
Автор: Василина Копитко

11 серпня помер відомий волонтер і активіст з Маріуполя Данило Ковжун. У чоловіка зупинилось серце.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію дружини Світлани Гречухи у Faebook.

Що відомо про Данила Ковжуна

Данило почав волонтерити у 2014 році і протягом 10 років активно займався допомогою військовим, неодноразово їздив у зону проведення бойових дій.

"У Данила зупинилось серце, він пішов у засвіти. Дякую за те, що в нас було стільки кохання, щастя, життя. Люблю. Уся сімʼя безутішна. Дату, час і місце прощання ми повідомимо згодом", - написала Світлана.

&quot;Сповнений любові до України&quot;. Помер відомий волонтер із Маріуполя Данило КовжунДанило Ковжун і Світлана Гречуха (фото: Facebook/Svetlana Grechukha)

На повідомлення про смерть Данила відреагували інші волонтери.

"У мене просто немає слів. Ну як так? Ех, друже, наглядай за нами", - написав письменник і волонтер Руслан Горовий і поділився спільним фото із Данилом.

&quot;Сповнений любові до України&quot;. Помер відомий волонтер із Маріуполя Данило КовжунДанило Ковжун і Руслан Горовий (фото: Facebook/Ruslan Gorovyi)

Також своїми спогадами про Ковжуна поділилась волонтерка Леся Литвинова.

"Без тебе на цій землі буде сумно. Ми до останнього вірили, що ти впораєшся і з цим. Приглядай з небес за своїми. Їм буде складно. І нам буде складно…", - написала Литвинова.

&quot;Сповнений любові до України&quot;. Помер відомий волонтер із Маріуполя Данило КовжунДанило Ковжун (фото: Facebook/Леся Литвинова)

"Ми познайомились ще у буремному 2014 році. Тоді Данило став комунікатором між нашим батальйоном та митцем, який створив шеврон для Добровольчого батальйону "Донбас". Дякую, що ти був. Ти назавжди залишишся у наших спогадах такий цілеспрямований, усміхнений, натхнений, творчий та сповнений любові до України", - написала Наталія Веселова із батальйону "Донбас".

&quot;Сповнений любові до України&quot;. Помер відомий волонтер із Маріуполя Данило КовжунДанило Ковжун, 28 лютого 2022 року, Маріуполь (фото: Facebook/Daniel Kovzhun)

Поки про дату і місце поховання Данила Ковжуна не повідомляють.

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