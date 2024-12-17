Волонтер и писательница Евгения Духопельникова трагически погибла

Сообщение о гибели

О гибели Духопельниковой сообщила волонтер Катруся Бережна в своем Facebook.

"Должна кое-что объяснить, поскольку ждала пока сообщат родителям и очень надеялась, что до того это не вылезет в паблик. Женя сегодня ночью трагически погибла", - написала она.

Волонтер призналась, что уже половину суток не может осознать этот факт.

"Систер, что же ты это за х**ню сделала? Надеюсь, что тебя встретили с той стороны и надавали по заднице вместо меня. Придется вот отгрохать тебе памятник в 2 метра, потому что обещали друг другу это на случай если кто-то преждевременно свалит с этой планеты. Слезы, отчаяние", - говорится в публикации Бережной.

Она отметила также, что информация о похоронах будет опубликована чуть позже на страницах в соцсети "Jane Dukhopelnykova" и "Мандрівка Долбоклюя", или же на странице мужа погибшей волонтера "Michael Dee".

"Пожалуйста, без особой необходимости не дергайте сейчас семью, потому что нам и так сложно, а ему и маме сложнее всех. Люблю. Лети", - подытожила Бережна.

Помочь семье Евгении Духопельниковой, известной также как Джейн, можно по реквизитам карты мужа: 4441 1110 3265 7847 (Михаил Черник).

Пост Катруси Бережной (скриншот: facebook.com/sweet.katrusya)

На трагическую весть в социальной сети отреагировало немалое количество людей - друзей, знакомых, других волонтеров.

Детали гибели Духопельниковой пока не сообщаются.

"Мы редко в чем-то сходились. В главном - да. В других вопросах - ломали копья. Но я знала, что такого мышления, как у нее, такого умения заглянуть в суть проблемы и изложить ее, эту суть - такого умения редко у кого есть. Она знала, что я ценю, это я ей тоже сказала. Резкая и матюкливая, скандальная и бесшабашная - она таки была одной из лучших из нас", - поделилась Диана Макарова.

Женщина уточнила, что у погибшей осталось двое детей.

"Я не знаю, что еще сказать. Просто - успевайте сказать, успевайте. Такая жизнь, что надо все успевать. Женька, ты успела столько... Дай Бог каждому, столько ты успела. Дыра в душе", - добавила автор публикации.

Публикация Дианы Макаровой (скриншот: facebook.com/diana.makarova.37)

Отметим, что Евгения Духопельникова родилась в городе Харькове. К волонтерскому движению активно присоединилась с 2014 года.

Муж Евгении - Михаил Черник - защищает Украину.

В память о себе Джейн оставила всем украинцам дебютную книгу "Девочки на войне: Путешествие Долбоклюя" (издательства FOLIO), которая рассказывает о том, что люди на войне на самом деле - живые.