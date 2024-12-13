Волонтери "Української команди" доставили позашляховик та FPV-дрони бійцям двох бригад
Волонтери "Української команди" привезли на передову у Донецьку область допомогу для 5 штурмової бригади та 28 ОМБр, які зараз тримають одну з найскладніших ділянок фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".
"Відвідали наших захисників на одному з найскладніших напрямків фронту у Донецькій області. Бійцям 5 окремої штурмової Київської бригади привезли надійний позашляховик. Ці хлопці вже майже три роки стримують окупантів у Донецькій області. Брали участь в боях за Лисичанськ, Сіверськ, Бахмут та інших. І сьогодні мужньо тримають один з найскладніших напрямків", - повідомила "Українська команда".
28 окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу, яка захищала Миколаївську область, звільняла Херсонщину, а зараз також б’є орків на Донеччині, волонтери посилили дронами.
"Бійцям легендарної 28 бригади доставили партію FPV-дронів. І вони вже працюють - летять на голови військ РФ. Продовжуємо підтримувати наших захисників! Разом обов’язково переможемо!", - наголосив керівник "Української команди" Артур Палатний.
Раніше повідомлялося, що "Українська команда" за 1000 днів повномасштабної війни передала військовим понад 2500 дронів та більш ніж 80 автівок. А також по кілька десятків систем Starlink, РЕБів, тепловізорів тощо. Зараз волонтери збирають на індивідуальні теплові набори для військових на передовій.
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