Волонтеры "Украинской команды" доставили внедорожник и FPV-дроны бойцам двух бригад

Волонтеры "Украинской команды" привезли на передовую в Донецкую область помощь для 5 штурмовой бригады и 28 ОМБр, которые сейчас держат один из самых сложных участков фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Посетили наших защитников на одном из самых сложных направлений фронта в Донецкой области. Бойцам 5 отдельной штурмовой Киевской бригады привезли надежный внедорожник. Эти ребята уже почти три года сдерживают оккупантов в Донецкой области. Участвовали в боях за Лисичанск, Сиверск, Бахмут и других. И сегодня мужественно держат одно из самых сложных направлений", – сообщила "Украинская команда".

28 отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода, которая защищала Николаевскую область, освобождала Херсонщину, а сейчас также бьет орков в Донецкой области, волонтеры усилили дронами.

"Бойцам легендарной 28 бригады доставили партию FPV-дронов. И они уже работают – летят на головы войск РФ. Продолжаем поддерживать наших защитников! Вместе обязательно победим!", – подчеркнул руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" за 1000 дней полномасштабной войны передала военным свыше 2500 дронов и более 80 автомобилей. А также по несколько десятков систем Starlink, РЭБов, тепловизоров и т.д. Сейчас волонтеры собирают на индивидуальные тепловые наборы для военных на передовой.