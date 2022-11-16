Волонтери передали 72-й бригаді позашляховик та 10 безпілотників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку волонтерського штабу в Facebook .

"Вчорашня масована ракетна атака на житлові будинки та енергетичну інфраструктуру ще раз довела, що Росія - країна-терорист. А терористів потрібно знищувати. Сьогодні "Українська команда" передає чергову партію військової допомоги нашим захисникам на передовій. 10 квадрокоптерів Мавік, на які ми збирали кошти разом з вами. Ці безпілотники ми передаємо 72-й бригаді ЗСУ, яка захищає Україну на найгарячішому напрямку, у Донецькій області", - повідомив керівник штабу Артур Палатний.

Також волонтери передали військовим позашляховик Nissan X-Trail, який потрібен їм для виконання бойових завдань.

"Впевнений: це допоможе нашим захисникам швидше гнати ворога з української землі. І збереже життя наших воїнів. Разом обов’язково переможемо", - наголосив Палатний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Українська команда" відкрила збір на бойові дрони-камікадзе. Мета збору - 2 млн грн. Долучитися можна за посиланням.