Волонтеры передали 72-й бригаде внедорожник и 10 беспилотников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу волонтерского штаба в Facebook .

"Вчерашняя массированная ракетная атака на жилые дома и энергетическую инфраструктуру еще раз доказала, что Россия - страна-террорист. А террористов нужно уничтожать. Сегодня "Украинская команда" передает очередную партию военной помощи нашим защитникам на передовой. 10 квадрокоптеров Мавик, на которые мы собирали" средства вместе с вами. Эти беспилотники мы передаем 72-й бригаде ВСУ, которая защищает Украину на самом горячем направлении, в Донецкой области", - сообщил руководитель штаба Артур Палатный.

Также волонтеры передали военным внедорожник Nissan X-Trail, который им нужен для выполнения боевых задач.

"Уверен: это поможет нашим защитникам быстрее гнать врага с украинской земли. И сохранит жизнь наших воинов. Вместе обязательно победим", - подчеркнул Палатный.

Напомним, ранее сообщалось, что "Украинская команда" открыла сбор на боевые дроны-камикадзе. Цель сбора - 2 млн грн. Присоединиться можно по ссылке.