Волонтери оголосили великий збір на бойові дрони

В Україні оголосили масштабний збір на бойові дрони для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на волонтерський штаб "Українська команда" у Facebook .

"Українська команда" відкриває новий збір на бойові дрони, які допоможуть нашим воїнам швидше очищувати нашу землю від рашистської погані. Пам’ятаєте, як росіяни вихвалялися, що нізащо не підуть з нашої землі? "Да хоч камені з неба", - говорили вони, віджимаючи у нас Крим. Просили - отримайте. Бойові дрони ефективно доставляють "камені з неба" прямо на голови окупантів", - заявили штабі.

Волонтери також показали результат роботи бойових дронів на відео, яке надіслали захисники.

"Потрібно зібрати щонайменше 1,5 мільйона гривень. Влаштуємо окупантам "каменепад", - йдеться у повідомленні.

Долучитися до збору можна за посиланням.