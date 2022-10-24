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Волонтеры объявили большой сбор на боевые дроны

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Понедельник 24 октября 2022 17:24
Волонтеры объявили большой сбор на боевые дроны Фото: волонтеры объявили большой сбор на боевые дроны (facebook com)
Автор: Александр Мороз

В Украине был объявлен масштабный сбор на боевые дроны для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на волонтерский штаб "Украинская команда" в Facebook.

"Украинская команда" открывает новый сбор на боевые дроны, которые помогут нашим воинам быстрее очищать нашу землю от рашистской нечисти. Помните, как россияне хвастались, что ни за что не уйдут с нашей земли? "Да хоть камни с неба", - говорили они, отжимая у нас Крым. Просили - получите. Боевые дроны эффективно доставляют "камни с неба" прямо на головы оккупантов", - заявили штабы.

Волонтеры также показали результат работы боевых дронов на видео, направленное защитниками.

"Нужно собрать минимум 1,5 миллиона гривен. Устроим оккупантам "камнепад", - говорится в сообщении.

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

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