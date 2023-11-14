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Вологість та мряка: синоптик розповіла, якою завтра буде погода

Укрїна , Вівторок 14 листопада 2023 14:37
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Вологість та мряка: синоптик розповіла, якою завтра буде погода Фото: погода в Україні та столиці 15 листопада (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 15 листопада, у переважній частині України очікується підвищена вологість, подекуди - мряка. Натомість суттєвих температурних змін не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко.

Як зазначає синоптик, дощової погоди варто очікувати жителям західних та південних областей країни. У північному регіоні України опади малоймовірні.

На сході та в центральних областях буде спостерігатися щільна хмарність, серйозні опади малоймовірні. Сильних поривів вітру не очікується.

Стовпчики термометра залишаться фактично нерухомими, і завтра майже на всій території України температура буде коливатися в районі +3 +8 вночі, та +8 +12 вдень.

Виключенням стане південний регіон. Там температура не опускатиметься нижче +8 градусів вночі. Вдень вона підніметься до максимальних +15 градусів.

Погода в Києві

У Києві 15-го листопада очікується хмарна волога погода. Серйозні дощі малоймовірні.

Протягом дня температура повітря перед подальшим зниженням буде близько +9 градусів.

Загальний прогноз на вихідні:

Наприкінці тижня очікується істотне похолодання. Так, 18 листопада у західних областях передбачаються дощ та мокрий сніг, на решті території - без істотних опадів. 19 листопада опади у вигляді дощів найбільш ймовірні у південній частині.

"Решта території - у хмарній погоді, хіба на півночі щось може незначне покапати чи політати: дощ чи мокрий сніг", - підсумувала синоптик.

Погода до кінця листопада 2023

За даними синоптиків, до кінця місяці потепління не очікується. При цьому, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що температура в листопаді буде близької до норми, або навіть нижче.

Після 20 листопада очікується подальше похолодання, коли вночі буде слабкий мороз до 5 градусів, а денна температура до 6 градусів тепла. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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