Вологість та мряка: синоптик розповіла, якою завтра буде погода
Завтра, 15 листопада, у переважній частині України очікується підвищена вологість, подекуди - мряка. Натомість суттєвих температурних змін не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко.
Як зазначає синоптик, дощової погоди варто очікувати жителям західних та південних областей країни. У північному регіоні України опади малоймовірні.
На сході та в центральних областях буде спостерігатися щільна хмарність, серйозні опади малоймовірні. Сильних поривів вітру не очікується.
Стовпчики термометра залишаться фактично нерухомими, і завтра майже на всій території України температура буде коливатися в районі +3 +8 вночі, та +8 +12 вдень.
Виключенням стане південний регіон. Там температура не опускатиметься нижче +8 градусів вночі. Вдень вона підніметься до максимальних +15 градусів.
Погода в Києві
У Києві 15-го листопада очікується хмарна волога погода. Серйозні дощі малоймовірні.
Протягом дня температура повітря перед подальшим зниженням буде близько +9 градусів.
Загальний прогноз на вихідні:
Наприкінці тижня очікується істотне похолодання. Так, 18 листопада у західних областях передбачаються дощ та мокрий сніг, на решті території - без істотних опадів. 19 листопада опади у вигляді дощів найбільш ймовірні у південній частині.
"Решта території - у хмарній погоді, хіба на півночі щось може незначне покапати чи політати: дощ чи мокрий сніг", - підсумувала синоптик.
Погода до кінця листопада 2023
За даними синоптиків, до кінця місяці потепління не очікується. При цьому, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що температура в листопаді буде близької до норми, або навіть нижче.
Після 20 листопада очікується подальше похолодання, коли вночі буде слабкий мороз до 5 градусів, а денна температура до 6 градусів тепла. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.