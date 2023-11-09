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В Україну йде похолодання: чи очікувати перший сніг та якою буде погода до кінця місяця

Україна, Четвер 09 листопада 2023 13:08
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В Україну йде похолодання: чи очікувати перший сніг та якою буде погода до кінця місяця Фото: на вихідних очікується похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Атмосферний фронт на вихідних принесе в Україну похолодання. Температура впаде до кліматичної норми, і до кінця місяці потепління не очікується.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Як зазначала синоптик, станом на вчорашній день середня температура по Україні була вище середні багаторічні показники на 1,8 градусів.

"Але ситуація буде змінюватися до норми на наступному тижні", - сказала вона, зазначивши що у понеділок, 13 листопада, вночі буде 0-6 градусів тепла, вдень - 3-9 градусів, на півдні вночі до 9 градусів, вдень до 12 градусів.

Сніг лише в Карпатах

Водночас сніг в Україні очікується лише в Карпатах, повідомила Голеня. "Погода на вихідних зміниться, оскільки буде активний циклон, будуть опади у вигляді дощу, у Карпатах - мокрий сніг. На високогір’ї Карпат температурний фон - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла", - сказала вона.

Прохолодна погода до кінця місяця

Попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що температура в листопаді буде близької до норми, або навіть нижче. Після 20 листопада очікується подальше похолодання, коли вночі буде слабкий мороз до 5 градусів, а денна температура до 6 градусів тепла.

Потеплення до кінця місяця поки що не очікується. "На кінець місяця температурний фон очікується нижче за норму в окремі дні", - додала Голеня.

Нагадаємо, жовтень 2023 року в Києві увійшов у сімку найтепліших жовтнів у столиці з 1881 року. Середньомісячна температура повітря у жовтні в Києві дорівнювала 11,4 градусів тепла, що на 2,8 градусів вище за кліматичну норму.

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