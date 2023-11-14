Влажность и мелкий дождь: синоптик рассказала, какой завтра будет погода

Завтра, 15 ноября, в большинстве областей Украины ожидается повышенная влажность, кое-где - мелкий дождь. Существенных температурных изменений не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко .

Как отмечает синоптик, дождливую погоду следует ожидать жителям западных и южных областей страны. В северном регионе Украины осадки маловероятны.

На востоке и центральных областях будет наблюдаться плотная облачность, серьезные осадки маловероятны. Сильных порывов ветра не ожидается.

Столбики термометра останутся фактически неподвижными, и завтра почти на всей территории Украины температура будет колебаться в районе +3+8 ночью и +8+12 днем.

Исключением станет южный регион. Там температура не опустится ниже +8 градусов ночью. Днем она поднимется до максимальных +15 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 15 ноября ожидается облачная влажная погода. Серьезные дожди маловероятны.

В течение дня температура воздуха перед дальнейшим понижением будет около +9 градусов.

Общий прогноз на выходные:

В конце недели ожидается существенное похолодание. Так, 18 ноября в западных областях ожидается дождь и мокрый снег, на остальной территории - без существенных осадков. 19 ноября осадки в виде дождей наиболее вероятны в южной части.

"Остальные территории - в облачной погоде, разве что на севере что-то может незначительное покапать или полетать: дождь или мокрый снег", - подытожила синоптик.