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Володар "Золотого м'яча" працевлаштувався на Близькому Сході

Фото: Карім Бензема поповнив лави зірок у Професійній лізі (twitter.com/ittihad_en)
Автор: Антон Федорців

Колишній форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема завершив перехід до аравійського "Аль-Іттіхада".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

35-річний нападник продовжить кар'єру в Професійній лізі Саудівської Аравії. Минулий сезон новий клуб володаря "Золотого м'яча-2022" завершив здобуттям чемпіонського титулу.

Бензема підписав 3-річний контракт із "Аль-Іттіхадом". Попередні 14 сезонів форвард провів у мадридському "Реалі". За даними інсайдера Романо, на Близькому Сході француз зароблятиме орієнтовно 200 млн євро на рік.

У новому сезоні "Аль-Іттіхад" гратиме на груповому етапі азійської Ліги чемпіонів. Головним тренерок столичного гранда трудиться колишній керманич "Вулверхемтона", "Тоттенхема" та інших команд Нуну Ешпіріту Санту. У складі головного конкурента нової команди Бензема виступає багаторічний одноклубник Кріштіану Роналду.

У складі "Реала" Бензема виграв усі можливі трофеї. Він 4 рази став чемпіоном Іспанії, здобув по 3 Кубка та Суперкубка Іспанії, 5 разів тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв 4 Суперкубка УЄФА та п'ять разів переміг на Клубному чемпіонаті світу. Вершиною виступів у Мадриді став головний індивідуальний приз світового футболу – "Золотий м'яч" – за підсумками 2022 року.

До слова, раніше пригадали досвід протистояння Гвардіоли з "Інтером" у спеціальному матеріалі.

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Золотий м'яч