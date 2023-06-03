Допінг, пенальті, помста Моурінью. Як Гвардіола грав із "Інтером" до фіналу Ліги чемпіонів

Підготовку до вирішального матчу Ліги чемпіонів 2022/23 проти міланського "Інтера" в ці дні веде англійський "Манчестер Сіті".

Матч "Манчестер Сіті" – "Інтер" відбудеться 10 червня в Стамбулі. Поєдинок прийме Олімпійський стадіон Ататюрка. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Гвардіола-футболіст міцно асоціюється з "Барселоною". Утім, наприкінці ігрової кар'єри каталонець провів два сезони в італійській Серії А. Там він захищав кольори "Брешії" та "Роми". Однак, із чотирьох нагод зіграти проти "Інтера" Гвардіолі випало лише раз. Причини щоразу інші – бан, рішення тренера, перебір карток.

За два тижні до поєдинку 14-го туру сезону 2001/02 "Брешія" – "Інтер" в організмі хавбека виявили нандролон. Дискваліфікація за вживання допінгу залишила Гвардіолу (пізніше виправданого) поза футболом на кілька місяців. У квітні 2002 року він у футболці "ластівок" з капітанською пов'язкою протистояв міланцям на "Джузеппе Меацца" у 31-му турі чемпіонату Італії. Саме іспанський хавбек відкрив рахунок, реалізувавши одинадцятиметровий у першому таймі.

Та після перерви "Зубастик" Роналдо перевернув гру двома голами впродовж чотирьох хвилин. Перемога справді була потрібнішою "Інтеру". "Нерадзуррі" вели боротьбу за Скудетто з "Ювентусом" і "Ромою". Та в останніх трьох турах команда Ектора Купера примудрилася зіграти внічию з "К'єво" та програти "Лаціо" й фінішувати третьою з двоочковим відставанням від Турина.

А ось шляхи Гвардіоли-тренера з "Інтером" перетиналися у період роботи в "Барселоні". Загалом піренеєць провів 4 матчі проти "нерадзуррі". Парадокс, але всі вони припали на сезон 2009/10 Ліги чемпіонів. Та ще й опонентом став головний антагоніст Гвардіоли – Жозе Моурінью.

На груповому етапі "Барса" з "Інтером" потрапили до квартету F, де роль масовки виконали казанський "Рубін" і київське "Динамо". Перше побачення топ-тренерів на чолі топ-команд відбулося в стартовому турі. На Апеннінах "нерадзуррі" та каталонці розійшлися миром (0:0) з невеликою кількістю моментів.

Натомість удома "Барселона" шокувала міланців двома голами в стартові 26 хвилин. Забитими м'ячами відзначилися Піке та Педро. Та на турнірні перспективи "Інтера" поразка не вплинула. До плей-офф пробилися обидва колективи, щоб згодом визначити володаря путівки до фіналу в двох півфінальних матчах.

Це протистояння справедливо стало класикою Ліги чемпіонів. Зазвичай інші тренери вчаться в Гвардіоли. Та цього разу майстер-клас для каталонця провів Моурінью. На "Джузеппе Меацца" міланці здобули вольову перемогу. Пропустивши від Педро в дебюті, "Інтер" зумів зламати перебіг поєдинку та зусиллями Снейдера, Майкона та Міліто поїхав до Барселони з +2 у запасі.

На "Камп Ноу" же розгорнувся справжній трилер. "Нерадзуррі" опинилися в меншості на 28-й хвилині через вилучення Мотти, але героїчно тримали оборону проти Мессі та компанії. Лише за шість хвилин до кінця основного часу рахунок зумів відкрити Піке. Та на більше "Барса" не спромоглася.

Потім були шалені святкування "Інтера" та легендарний забіг колись відкинутого "Барселоною" Моурінью. У другій половині 90-х португалець працював там у тренерських штабах Боббі Робсона та Луї ван Гала. Недоброзичливці нарекли його "Традутором" (іспанською – "перекладач") і намагалися висміювати спроби стати першим тренером. Та всім їм було не до сміху після успіхів Моурінью з "Порту" та "Челсі".

Перед сезоном 2008/09 керівництво "Барси" всерйоз обирало нового керманича між іменитим португальцем і тренером-початківцем Гвардіолою. Обрали останнього, але яким був би подальший шлях обох фахівців у разі протилежного вибору – головна футбольна загадка десятиліття.