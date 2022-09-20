Володар Кубка Стенлі-2013 влаштував демарш через відмову Словаччини бойкотувати КХЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.sk .

Асоціація вирішила не карати словацьких хокеїстів за виступи в КХЛ під час повномашстабного російського вторгнення до України. Усі вони претендуватимуть на місця в збірній Словаччини.

Ця позиція Словацької хокейної асоціації була розкритикована Гандзушем. Він впевнений, що національну команду не можуть представляти хокеїсти з ліги, що "стала пропагандою відповідального за воєнні злочини в Україні режиму". 45-річний функціонер подав у відставку.

"При відборі гравців до національної збірної ми і вдома, і за межами Словаччини демонструємо, якими хокеїстами пишаємося і хто з них є найкращим прикладом для нас. Я вважаю, що гравців повинні презентувати нас у всіх сферах, а не тільки в спорті", – заявив Гандзуш.

На думку колишньої зірки збірної Словаччини, хокеїсти мають право грати в КХЛ. Водночас вони повинні змиритися з тим, що такий крок автоматично позбавить їх місця в національній команді. Гандзуш нагадав, що Словаччина як держава стала на бік України, надавала їй допомогу та отримала від РФ тавро "ворожої".

Хто такий Міхал Гандзуш

Колишній хокеїст, центрфорвард. Вихованець клубу "Банська Бистриця", обраний на драфті НХЛ у 1995 році "Сент-Луїс Блюз".

За океаном також захищав кольори "Фінікса", "Філадельфії", "Чикаго", "Лос-Анджелеса" та "Сан-Хосе". У складі чикагців завоював Кубок Стенлі в 2013-му, а зі збірною Словаччини тріумфував на ЧС-2002.

Завершив професіональну кар'єру в рідному клубі після сезону 2016/17. Обрав шлях функціонера та працював у структурі Словацької хокейної асоціації.