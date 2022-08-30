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Швеция отказалась от вызова хоккеистов из российской КХЛ

Новина українською →
Стокгольм, Вторник 30 августа 2022 14:28
Швеция отказалась от вызова хоккеистов из российской КХЛ Фото: Фредрик Клаэссон (слева) нескоро наденет джерси сборной Швеции (silversevensens.com)
Автор: Антон Федорцив

Шведских хоккеистов из контролируемой Россией Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в дальнейшем не будут вызывать в сборные команды страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen.

Шведская хоккейная ассоциация решила отказаться от выступающих в России хоккеистов. Решение не имеет временных рамок и будет действовать до новых уведомлений функционеров.

"Этим решением мы посылаем мощный сигнал хоккейной Швеции и миру хоккея, поскольку речь идет о наших фундаментальных ценностях", – заявил глава ассоциации Андерс Ларссон.

На сезон 2022/23 шесть шведских хоккеистов имеют контракты с клубами КХЛ. Защитник Робин Пресс будет выступать за "Северсталь", голкипер Адам Рейдеборн и защитник Фредрик Клаэссон будут защищать цвета московского ЦСКА, вратарь Юхан Маттсон сыграет за "Автомобилист" из Екатеринбурга, защитник Виктор Сведберг остается в составе омского "Авангарда", а форвард Якоб Лилья бует выступать в составе "Динамо" из Москвы.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину российский хоккей оказался в изоляции. В частности, КХЛ покинули два клуба – финский "Йокерит" и рижское "Динамо". Кроме того, Россию лишили права на проведение ЧМ-2023, а национальную команду вместе с Беларусью выгнали из международных соревнований.

К слову, украинские хоккеисты получили особый статус в Балтийской ОХЛ.

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