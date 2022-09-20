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Обладатель Кубка Стэнли-2013 устроил демарш из-за отказа Словакии бойкотировать КХЛ

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Братислава, Вторник 20 сентября 2022 12:09
Обладатель Кубка Стэнли-2013 устроил демарш из-за отказа Словакии бойкотировать КХЛ Фото: Михал Гандзуш в шоке от решения бывших коллег (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Живая легенда словацкого хоккея Михал Гандзуш показательно покинул исполнительный комитет Словацкой хоккейной ассоциации после решения организации не отстранять хоккеистов из российской Континентальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.sk.

Ассоциация решила не наказывать словацких хоккеистов за выступления в КХЛ во время полномасштабного российского вторжения в Украину. Все они будут претендовать на места в сборной Словакии.

Эта позиция Словацкой хоккейной ассоциации была раскритикована Гандзушем. Он уверен, что национальную команду не могут представлять хоккеисты из лиги, "ставшей пропагандой ответственного за военные преступления в Украине режима". 45-летний функционер подал в отставку.

"При отборе игроков в национальную сборную мы и дома, и за пределами Словакии демонстрируем, какими хоккеистами гордимся и кто из них является лучшим примером для нас. Я считаю, что игроки должны представлять нас во всех сферах, а не только в спорте", – заявил Гандзуш.

По мнению бывшей звезды сборной Словакии, хоккеисты имеют право играть в КХЛ. В то же время, они должны смириться с тем, что такой шаг автоматически лишит их места в национальной команде. Гандзуш напомнил, что Словакия как государство приняло сторону Украины, оказывало ей помощь и получило от РФ клеймо "вражеского".

Кто такой Михал Гандзуш

Бывший хоккеист, центрфорвард. Воспитанник клуба "Банска-Быстрица", выбран на драфте НХЛ в 1995 году "Сент-Луис Блюз".

За океаном также защищал цвета "Финикса", "Филадельфии", "Чикаго", "Лос-Анджелеса" и "Сан-Хосе". В составе чикагцев завоевал Кубок Стэнли в 2013-м, а со сборной Словакии триумфовал на ЧМ-2002.

Завершил профессиональную карьеру в родном клубе после сезона 2016/17. Выбрал путь функционера и работал в структуре Словацкой хоккейной ассоциации.

К слову, ранее Швеция отказалась от представителей КХЛ в составе сборных команд.

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