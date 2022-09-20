Обладатель Кубка Стэнли-2013 устроил демарш из-за отказа Словакии бойкотировать КХЛ
Живая легенда словацкого хоккея Михал Гандзуш показательно покинул исполнительный комитет Словацкой хоккейной ассоциации после решения организации не отстранять хоккеистов из российской Континентальной хоккейной лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.sk.
Ассоциация решила не наказывать словацких хоккеистов за выступления в КХЛ во время полномасштабного российского вторжения в Украину. Все они будут претендовать на места в сборной Словакии.
Эта позиция Словацкой хоккейной ассоциации была раскритикована Гандзушем. Он уверен, что национальную команду не могут представлять хоккеисты из лиги, "ставшей пропагандой ответственного за военные преступления в Украине режима". 45-летний функционер подал в отставку.
"При отборе игроков в национальную сборную мы и дома, и за пределами Словакии демонстрируем, какими хоккеистами гордимся и кто из них является лучшим примером для нас. Я считаю, что игроки должны представлять нас во всех сферах, а не только в спорте", – заявил Гандзуш.
По мнению бывшей звезды сборной Словакии, хоккеисты имеют право играть в КХЛ. В то же время, они должны смириться с тем, что такой шаг автоматически лишит их места в национальной команде. Гандзуш напомнил, что Словакия как государство приняло сторону Украины, оказывало ей помощь и получило от РФ клеймо "вражеского".
Moje stanovisko. pic.twitter.com/Z2gVHszsP2— Michal Handzuš (@MichalHandzus) September 13, 2022
Кто такой Михал Гандзуш
Бывший хоккеист, центрфорвард. Воспитанник клуба "Банска-Быстрица", выбран на драфте НХЛ в 1995 году "Сент-Луис Блюз".
За океаном также защищал цвета "Финикса", "Филадельфии", "Чикаго", "Лос-Анджелеса" и "Сан-Хосе". В составе чикагцев завоевал Кубок Стэнли в 2013-м, а со сборной Словакии триумфовал на ЧМ-2002.
Завершил профессиональную карьеру в родном клубе после сезона 2016/17. Выбрал путь функционера и работал в структуре Словацкой хоккейной ассоциации.
К слову, ранее Швеция отказалась от представителей КХЛ в составе сборных команд.
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