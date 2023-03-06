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У Волновасі окупанти змушують студентів лагодити техніку, - Генштаб

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Понеділок 06 березня 2023 06:53
У Волновасі окупанти змушують студентів лагодити техніку, - Генштаб Фото: у Волновасі окупанти змушують студентів лагодити техніку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові змушують студентів у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області лагодити свою пошкоджену техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У Волновасі Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Раніше повідомлялося, що росіяни розмістили комплекс радіоелектронної боротьби безпосередньо на даху районної лікарні у Волноваській громаді Донецької області.

Також ми писали, що опубліковані в соціальних мережах фотографії української трофейної техніки привели журналістів-розслідувачів на велику ремонтну базу військової техніки російських військ на території покинутої шахти під Луганськом.

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Волноваха Донецька область
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