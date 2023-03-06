В Волновахе оккупанты заставляют студентов чинить технику, - Генштаб

Российские военные заставляют студентов во временно оккупированной Волновахе Донецкой области чинить свою поврежденную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В Волновахе Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища. Студентов принудительно вовлекают в ремонтные работы", - говорится в сообщении Генштаба.

Ранее сообщалось, что россияне разместили комплекс радиоэлектронной борьбы непосредственно на крыше районной больницы в Волновахской общине Донецкой области.

Также мы писали, что опубликованные в соцсетях фотографии украинской трофейной техники привели журналистов-расследователей на крупную ремонтную базу военной техники российских войск на территории заброшенной шахты под Луганском.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.