В Волновахе оккупанты заставляют студентов чинить технику, - Генштаб
Российские военные заставляют студентов во временно оккупированной Волновахе Донецкой области чинить свою поврежденную технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"В Волновахе Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища. Студентов принудительно вовлекают в ремонтные работы", - говорится в сообщении Генштаба.
Ранее сообщалось, что россияне разместили комплекс радиоэлектронной борьбы непосредственно на крыше районной больницы в Волновахской общине Донецкой области.
Также мы писали, что опубликованные в соцсетях фотографии украинской трофейной техники привели журналистов-расследователей на крупную ремонтную базу военной техники российских войск на территории заброшенной шахты под Луганском.
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