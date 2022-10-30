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Росіяни використовують лікарні під Волновахою як "живий щит" для комплексів РЕБ

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Україна, Неділя 30 жовтня 2022 16:55
Росіяни використовують лікарні під Волновахою як "живий щит" для комплексів РЕБ Фото: окупанти використовують мешканців захоплених територій як "живий щит" (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Росіяни розмістили комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) безпосередньо на даху районної лікарні у Волноваській громаді Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Засоби РЕБ розміщено на даху Волноваського центру первинної медико-санітарної допомоги, що розташований у смт Новотроїцьке. При цьому окупантів абсолютно не зупинило те, що лікарня продовжує приймати пацієнтів.

Таким чином, ворог фактично ховається за мирними мешканцями, використовуючи терористичну тактику. Проте жителі тимчасово окупованих територій все одно вважають росіян ворогами, тому вони активно передають ЗСУ дані щодо розміщення ворожої техніки.

ЦНС закликає мешканців тимчасово окупованих територій за можливості залишити регіон, аби не стати “живим щитом” для ворога.

Нагадаємо, наскільки потерпають від загарбників мешканці захоплених регіонів України. Так, у Херсоні росіяни роблять усе можливе, аби зробити життя для містян нестерпним та примусити їх до депортації. Наприклад, у місті вимкнули всі ліфти.

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