Російські пропагандисти "злили" розташування ремонтної бази "Вагнера" під Луганськом, - ЗМІ
Опубліковані у соцмережах фото української трофейної техніки привели журналістів-розслідувачів на велику ремонтну базу військової техніки російських військ на території занедбаної шахти під Луганськом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Журналісти заявили, що після опублікованих близькими до ПВК "Вагнера" телеграм-каналами фотографій трофейної української САУ "Гвоздика", вони провели розслідування і викрити велику ремонтну базу військової техніки російських військ, що розташована на території занедбаної шахти під Луганськом, у селищі міського типу Ювілейний.
Так, у телеграм-каналі "Уголок Ситха" під постом за 3 лютого, був підпис: "Свіжий трофей. Українська САУ 2С1 "Гвоздика" була захоплена союзними силами. Лютий 2023".
Пізніше журналістам Радіо Свобода" вдалося знайти першоджерело цього знімка і встановити його геолокацію - фото виклав один із російських вояків, який був на війні в Україні.
Кілька інших знімків у профілі окупанта, включно з фото трофейної "Гвоздики", пишуть журналісти, зроблені на території занедбаної шахти "Луганська", що на південному сході від Луганська.
На інших фотографіях у його профілі видно цехи, заповнені російською військовою технікою, а також процес її ремонту.
Розслідувачі вивчили супутникові знімки території шахти "Луганська" і з'ясували, що фото захопленої української "Гвоздики", було зроблено в південній частині території шахти.
Журналісти зазначають, що від селища Ювілейне до лінії фронту - близько 90 кілометрів. Це занадто далеко для HIMARS, але "Луганська" опиняється в межах дальності снарядів GLSDB з дальністю до 150 кілометрів. Їх Україні обіцяли поставити США.
Нагадаємо, прем´єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон відправить Україні далекобійні боєприпаси та системи ППО.
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