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Воллес відмовився боротися за посаду прем'єра Британії та підтримає Джонсона

Фото: міністр оборони Великої Британії Бен Воллес (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес відмовився боротися за посаду прем'єр-міністра, але дав зрозуміти, що підтримає кандидатуру Бориса Джонсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За його словами, він не висуватиме свою кандидатуру.

"Що стосується мене, я відчуваю, що можу принести максимальну користь у забезпеченні безпеки людей в обороні, будучи міністром оборони. Це робота, яку я робив, і це робота, яку я маю намір продовжувати робити. Тому я не збираюся балотуватися на посаду прем'єр-міністра", - зазначив Воллес.

Він також наголосив, що на даний момент схиляється до підтримки Бориса Джонсона. Зазначимо, Воллес став другим чинним міністром, який висловився за повернення колишнього лідера Консервативної партії.

Нагадаємо, на сьогодні в гонці за прем'єрське крісло окреслилися два лідери - це Джонсон і колишній міністр фінансів у його кабінеті Ріші Сунак. Кандидати намагаються заручитися підтримкою максимальної кількості консерваторів.

Напередодні РБК-Україна писало, як цього разу відбудеться процедура виборів голови британського уряду.

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ВеликобританіяБорис Джонсон