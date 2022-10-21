Уоллес отказался бороться за пост премьера Британии и поддержит Джонсона

По его словам, он не будет выдвигать свою кандидатуру.

"Что касается меня, я чувствую, что могу принести максимальную пользу в обеспечении безопасности людей в обороне, будучи министром обороны. Это работа, которую я делал, и это работа, которую я намерен продолжать делать. Поэтому я не собираюсь баллотироваться на пост премьер-министра", - отметил Уоллес.

Он также подчеркнул, что на данный момент склоняется к поддержке Бориса Джонсона. Отметим, Уоллес стал вторым действующим министром, который высказался за возвращение бывшего лидера Консервативной партии.