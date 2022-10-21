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Уоллес отказался бороться за пост премьера Британии и поддержит Джонсона

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отказался бороться за пост премьер-министра, но дал понять, что поддержит кандидатуру Бориса Джонсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, он не будет выдвигать свою кандидатуру.

"Что касается меня, я чувствую, что могу принести максимальную пользу в обеспечении безопасности людей в обороне, будучи министром обороны. Это работа, которую я делал, и это работа, которую я намерен продолжать делать. Поэтому я не собираюсь баллотироваться на пост премьер-министра", - отметил Уоллес.

Он также подчеркнул, что на данный момент склоняется к поддержке Бориса Джонсона. Отметим, Уоллес стал вторым действующим министром, который высказался за возвращение бывшего лидера Консервативной партии.

Напомним, на сегодня в гонке за премьерское кресло обозначились два лидера - это Джонсон и бывший министр финансов в его кабинете Риши Сунак. Кандидаты пытаются заручиться поддержкой максимального числа консерваторов.

Накануне РБК-Украина писало, как на этот раз пройдет процедура выборов главы британского правительства.

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ВеликобританияБорис Джонсон