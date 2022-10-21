Уоллес отказался бороться за пост премьера Британии и поддержит Джонсона

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отказался бороться за пост премьер-министра, но дал понять, что поддержит кандидатуру Бориса Джонсона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По его словам, он не будет выдвигать свою кандидатуру.
"Что касается меня, я чувствую, что могу принести максимальную пользу в обеспечении безопасности людей в обороне, будучи министром обороны. Это работа, которую я делал, и это работа, которую я намерен продолжать делать. Поэтому я не собираюсь баллотироваться на пост премьер-министра", - отметил Уоллес.
Он также подчеркнул, что на данный момент склоняется к поддержке Бориса Джонсона. Отметим, Уоллес стал вторым действующим министром, который высказался за возвращение бывшего лидера Консервативной партии.
Напомним, на сегодня в гонке за премьерское кресло обозначились два лидера - это Джонсон и бывший министр финансов в его кабинете Риши Сунак. Кандидаты пытаются заручиться поддержкой максимального числа консерваторов.
Накануне РБК-Украина писало, как на этот раз пройдет процедура выборов главы британского правительства.
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