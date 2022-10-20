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Відставка Трасс. Стало відомо, як будуть обирати нового прем'єра Британії

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Лондон, Четвер 20 жовтня 2022 20:23
Відставка Трасс. Стало відомо, як будуть обирати нового прем'єра Британії Фото: Ліз Трасс, прем'єр-міністр Британії (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні вдень Ліз Трасс оголосила, що йде у відставку з посади прем'єр-міністра Британії. Вже до вчора керівництво правлячої Консервативної партії вирішило, за якою процедурою будуть обирати нового очільника уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Так, британські консерватори вирішили, що для балотування в прем'єри претендентам спочатку доведеться заручитися підтримкою щонайменше сотні депутатів Консервативної партії. Якщо це вдасться зробити лише одному претенденту, то він і стане новим прем'єром Британії.

В Палаті громад британського парламенту консерватори мають 357 мандатів, тобто кандидатів на посаду може бути не більше трьох. Тоді ж консерватори оберуть двох фаворитів, після чого відбудеться онлайн-голосування, в ході якого рядові партійці визначать, хто стане новим очільником уряду.

Повернення Джонсона під загрозою

Визначена консерваторами процедура зіграє дуже важливу роль у визначенні кандидатів на посаду прем'єра. Наразі активно обговорюється можливість балотування попередника Трасс - Бориса Джонсона. Він є популярним кандидатом серед рядових партійців, але от серед партійного істеблішменту торі, зокрема депутатів Палати громад, він має меншу підтримку.

Оскільки для висування в прем'єри треба буде заручитися підтримкою одразу ста парламентаріїв, а не двадцяти, як раніше, це може зменшити шанси Джонсона на повторне прем'єрство.

Більше про відставку Трасс з посади британського прем'єра ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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