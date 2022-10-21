У гонці за посаду прем'єр-міністра Британії окреслилися два лідери
Борис Джонсон та його колишній міністр фінансів Ріші Сунак лідирують серед потенційних претендентів на місце прем’єр-міністра Великобританії. Кандидати збирають підтримку, щоб стати лідером Консервативної партії у прискореному конкурсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Після того, як Ліз Трасс пішла у відставку після шести тижнів перебування на посаді, ті, хто хоче її замінити, намагалися знайти 100 голосів від консервативних депутатів, необхідних для участі в конкурсі. Переможця буде оголошено або в понеділок, або в п'ятницю наступного тижня.
"Я думаю, що він має перевірений послужний список, щоб змінити ситуацію. Він може знову змінити ситуацію. І я впевнений, що мої колеги чують це повідомлення голосно і ясно", - сказав депутат-консерватор Пол Брістоу про Джонсона в ефірі радіо LBC. За словами, "Борис Джонсон може перемогти на наступних загальних виборах.
Джонсон може зіткнутися з труднощами в отриманні 100 голосів після того, як його трирічне перебування на посаді було затьмарене скандалами та звинуваченнями у неправомірних діях.
Один із його колишніх радників, який більше не розмовляє з Джонсоном і попросив не називати його імені, сказав, що він навряд чи досягне мети, відштовхнувши від себе десятки консерваторів за час свого перебування на посаді.
Конкурс почався в четвер, через кілька годин після того, як Трасс заявила на Даунінг-стріт, що йде у відставку.
Сунак, колишній аналітик Goldman Sachs, який став міністром фінансів якраз у той момент, коли до Європи прийшла пандемія COVID-19, і цього літа посів друге місце після Трас у попередньому змаганні за лідерство, є фаворитом букмекерів, за ним слідує Джонсон.
На третьому місці Пенні Мордаунт, колишній міністр оборони, популярна серед членів партії. Ніхто офіційно не висунув свою кандидатуру.
Нагадаємо, 20 жовтня Ліз Трасс, виступаючи на Даунінг-стріт, оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії . Пізніше керівництво правлячої Консервативної партії вирішило, за якою процедурою обиратимуть нового главу уряду .