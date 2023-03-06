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Воллес попередив про гостру необхідність заміни обладнання в армії Британії

Фото: Бен Воллес, міністр оборони Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Обладнання армії Британії потребує заміни, а вторгнення Росії на територію України означає, що деякі модернізації повинні відбутись якнайшвидше.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Під час виступу на конференції Консервативної партії з питань оборони та безпеки, Воллес заявив, що після початку війни в Україні Британія розблокувала величезні інвестиції, які в деяких випадках пішли на усунення "чорних дір" й змогли розпочати модернізацію в армії.

"Ми були готові взяти на себе певні ризики щодо термінів залучення нових можливостей. Потім, звичайно, Путін (Володимир Путін, російський диктатор, -ред.) вторгся в Україну, і це змінило деякі з тих графіків середини десятиліття, на які ми були готові піти на ризик. Частково... переговори, в яких я беру участь, стосуються того, як я можу надати деяке обладнання для того, щоб зменшити ці ризики", - додав Воллес.

Водночас міністр зауважив на необхідності інвестувати в майбутнє та засвоювати уроки з поля бою в Україні, аби "бути готовим до того, що може статись в майбутньому".

"А я думаю, що наступний етап буде - і ми просто повинні переконатися, що ми там і готові", - заявив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними The New York Times, Британія сформувала секретну робочу групу із закупівлі озброєнь для України в різних країнах світу.

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