Британія створила секретну групу по закупівлям боєприпасів для України, - NYT

У червні минулого року Великобританія уклала угоду з Пакистаном про купівлю 40 000 артилерійських снарядів та реактивних снарядів, виготовлених пакистанськими артилерійськими заводами. За умовами угоди, Великобританія заплатить румунському брокеру за купівлю пакистанської зброї, як показують документи. В офіційних документах щодо угоди йшлося, що зброю буде передано з Пакистану до Великобританії без згадки України.

Зазначається, що інші західні країни також вживають різних зусиль для забезпечення України зброєю та боєприпасами на тлі виснаження власних та західних запасів. Особлива увага при цьому приділяється пошуку боєприпасів радянського та російського виробництва, тому що значна частина української армії, як і раніше, використовує відповідні озброєння.

NYT повідомляє, що значно наростили виробництво озброєнь збройових заводів у Болгарії, збудованих ще за СРСР. Експорт озброєнь із Болгарії, в результаті, у 2022 році перевищив 3 млрд доларів, що у п'ять разів більше, ніж у 2019 році. Припускається, що більша частина зброї та боєприпасів пішла на Україну.

Представники США також намагаються залучити до виробництва боєприпасів радянського зразка підприємства у Боснії та Герцеговині, Сербії. Йдеться насамперед про артилерійські снаряди. Декілька країн, наприклад, Чехія, вже передали Україні запаси цих боєприпасів, що залишилися з радянських часів.