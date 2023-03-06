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Уоллес предупредил об острой необходимости замены оборудования в армии Британии

Фото: Бен Уоллес, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оборудование армии Британии требует замены, а вторжение России на территорию Украины означает, что некоторые модернизации должны произойти как можно быстрее.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Во время выступления на конференции Консервативной партии по вопросам обороны и безопасности, Уоллес заявил, что после начала войны в Украине Великобритания разблокировала огромные инвестиции, которые в некоторых случаях пошли на устранение "черных дыр" и смогли начать модернизацию в армии.

"Мы были готовы взять на себя определенные риски по срокам привлечения новых возможностей. Потом, конечно, Путин (Владимир Путин, российский диктатор, -ред.) вторгся в Украину, и это изменило некоторые из тех графиков середины десятилетия, на которые мы были готовы пойти на риск. Частично... переговоры, в которых я участвую, касаются того, как я могу предоставить некоторое оборудование для того, чтобы уменьшить эти риски", - добавил Уоллес.

В то же время министр отметил необходимость инвестировать в будущее и усваивать уроки с поля боя в Украине, чтобы "быть готовым к тому, что может произойти в будущем".

"А я думаю, что следующий этап будет - и мы просто должны убедиться, что мы там и готовы", - заявил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным The New York Times, Британия сформировала секретную рабочую группу по закупке вооружений для Украины в разных странах мира.

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