Уоллес предупредил об острой необходимости замены оборудования в армии Британии

Во время выступления на конференции Консервативной партии по вопросам обороны и безопасности, Уоллес заявил, что после начала войны в Украине Великобритания разблокировала огромные инвестиции, которые в некоторых случаях пошли на устранение "черных дыр" и смогли начать модернизацию в армии.

"Мы были готовы взять на себя определенные риски по срокам привлечения новых возможностей. Потом, конечно, Путин (Владимир Путин, российский диктатор, -ред.) вторгся в Украину, и это изменило некоторые из тех графиков середины десятилетия, на которые мы были готовы пойти на риск. Частично... переговоры, в которых я участвую, касаются того, как я могу предоставить некоторое оборудование для того, чтобы уменьшить эти риски", - добавил Уоллес.

В то же время министр отметил необходимость инвестировать в будущее и усваивать уроки с поля боя в Украине, чтобы "быть готовым к тому, что может произойти в будущем".

"А я думаю, что следующий этап будет - и мы просто должны убедиться, что мы там и готовы", - заявил министр.