Volkswagen згадає "старі часи": продасть завод для оборонного виробництва

Німецький автовиробник Volkswagen домовився про продаж свого заводу в Оснабрюку федеральній землі Нижня Саксонія та фінансовому інвестору. Підприємство планують поступово перетворити на об'єкт оборонної промисловості, зберігши значну частину робочих місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Volkswagen .

Першим оборонним проєктом на території заводу за допомогою інвестицій від ізраїльського інвестора Aurelius Capital стане виробництво систем протиповітряної оборони ізраїльської компанії Rafael, відомої як розробник системи "Залізний купол".

Передбачається, що в межах цього проєкту на підприємстві вироблятимуть системи та компоненти ППО для потреб Німеччини та інших європейських країн.

Що буде із працівниками

Наразі завод Volkswagen в Оснабрюку забезпечує роботою близько 1800 людей. Після перепрофілювання підприємства планують зберегти можливість працевлаштування приблизно для 1200 працівників.

У Volkswagen заявили, що компанія підтримуватиме перехід підприємства до нової корпоративної структури. Для цього автовиробник надасть свій промисловий досвід, знання у сфері розробки та індустріалізації, а також наявну інфраструктуру.

Таким чином, завод в Оснабрюку має стати першим автомобільним заводом у Німеччині, який переобладнають для оборонного виробництва.