Volkswagen згадає "старі часи": продасть завод для оборонного виробництва
Німецький автовиробник Volkswagen домовився про продаж свого заводу в Оснабрюку федеральній землі Нижня Саксонія та фінансовому інвестору. Підприємство планують поступово перетворити на об'єкт оборонної промисловості, зберігши значну частину робочих місць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Volkswagen.
Першим оборонним проєктом на території заводу за допомогою інвестицій від ізраїльського інвестора Aurelius Capital стане виробництво систем протиповітряної оборони ізраїльської компанії Rafael, відомої як розробник системи "Залізний купол".
Передбачається, що в межах цього проєкту на підприємстві вироблятимуть системи та компоненти ППО для потреб Німеччини та інших європейських країн.
Що буде із працівниками
Наразі завод Volkswagen в Оснабрюку забезпечує роботою близько 1800 людей. Після перепрофілювання підприємства планують зберегти можливість працевлаштування приблизно для 1200 працівників.
У Volkswagen заявили, що компанія підтримуватиме перехід підприємства до нової корпоративної структури. Для цього автовиробник надасть свій промисловий досвід, знання у сфері розробки та індустріалізації, а також наявну інфраструктуру.
Таким чином, завод в Оснабрюку має стати першим автомобільним заводом у Німеччині, який переобладнають для оборонного виробництва.
Контекст новини
Автозаводи Німеччини все активніше працюють на ОПК Європи. Ми вже повідомляли, що Mercedes-Benz вироблятиме спеціальні транспортні засоби для боротьби з безпілотниками на базі своїх популярних цивільних моделей.
У Пентагоні теж звучали плани залучити до виробництва зброї автогігантів Ford та GM. У США оцінюють, чи здатні цивільні виробники оперативно перейти на оборонні замовлення.