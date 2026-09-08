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Volkswagen вспомнит "старые времена": продаст завод для оборонного производства

01:52 08.09.2026 Вт
2 мин
Что именно будут производить на заводе вместо автомобилей?
aimg Филипп Бойко
Volkswagen вспомнит "старые времена": продаст завод для оборонного производства Фото: производство оружия в Германии (GettyImages)
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Немецкий автопроизводитель Volkswagen договорился о продаже своего завода в Оснабрюке федеральной земли Нижняя Саксония и финансовому инвестору. Предприятие планируют постепенно превратить в объект оборонной промышленности, сохранив значительную часть рабочих мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Volkswagen.

Первым оборонным проектом на территории завода с помощью инвестиций от израильского инвестора Aurelius Capital станет производство систем противовоздушной обороны израильской компании Rafael, известной как разработчик системы "Железный купол".

Предполагается, что в рамках этого проекта на предприятии будут производиться системы и компоненты ПВО для нужд Германии и других европейских стран.

Что будет с работниками

В настоящее время завод Volkswagen в Оснабрюке обеспечивает работой около 1800 человек. После перепрофилирования предприятия планируют сохранить возможность трудоустройства примерно для 1200 работников.

В Volkswagen заявили, что компания будет поддерживать переход предприятия к новой корпоративной структуре. Для этого автопроизводитель предоставит свой промышленный опыт, знания в области разработки и индустриализации, а также имеющуюся инфраструктуру.

Таким образом, завод в Оснабрюке должен стать первым автомобильным заводом в Германии, который будет переоборудован для оборонного производства.

Контекст новости

Автозаводы Германии все активнее работают на ОПК Европы. Мы уже сообщали, что Mercedes-Benz будет производить специальные транспортные средства по борьбе с беспилотниками на базе своих популярных гражданских моделей.

В Пентагоне тоже звучали планы привлечь к производству оружия автогигантов Ford и GM. В США оценивают, способны ли гражданские производители оперативно перейти по оборонным заказам.

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