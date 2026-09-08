Volkswagen вспомнит "старые времена": продаст завод для оборонного производства

Немецкий автопроизводитель Volkswagen договорился о продаже своего завода в Оснабрюке федеральной земли Нижняя Саксония и финансовому инвестору. Предприятие планируют постепенно превратить в объект оборонной промышленности, сохранив значительную часть рабочих мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Volkswagen .

Первым оборонным проектом на территории завода с помощью инвестиций от израильского инвестора Aurelius Capital станет производство систем противовоздушной обороны израильской компании Rafael, известной как разработчик системы "Железный купол".

Предполагается, что в рамках этого проекта на предприятии будут производиться системы и компоненты ПВО для нужд Германии и других европейских стран.

Что будет с работниками

В настоящее время завод Volkswagen в Оснабрюке обеспечивает работой около 1800 человек. После перепрофилирования предприятия планируют сохранить возможность трудоустройства примерно для 1200 работников.

В Volkswagen заявили, что компания будет поддерживать переход предприятия к новой корпоративной структуре. Для этого автопроизводитель предоставит свой промышленный опыт, знания в области разработки и индустриализации, а также имеющуюся инфраструктуру.

Таким образом, завод в Оснабрюке должен стать первым автомобильным заводом в Германии, который будет переоборудован для оборонного производства.