В Volkswagen сообщили об утечке данных: пострадали 3,3 млн человек
Американский филиал производителя автомобилей Volkswagen AG заявил об утечке данных. В результате пострадали более 3,3 млн клиентов и потенциальных покупателей в Северной Америке.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Volkswagen Group of America.
В Volkswagen считают, что данные были получены в период с августа 2019 года по май 2021.
Отмечается, что более 3,1 млн пострадавших проживают в США. Уточняется, что почти все пострадавшие были нынешними или потенциальными клиентами Audi.
Сообщается, что неавторизованная третья сторона получила ограниченную личную информацию о клиентах и заинтересованных покупателях от поставщика.
Информация собиралась для продаж и маркетинга в период с 2014 по 2019 год и находилась в электронном файле, который поставщик оставил незащищенным.
Утечка затронула конфиденциальные данные, связанные с правом на покупку или аренду, у 90 тысяч клиентов Audi и потенциальных покупателей.
Конфиденциальные данные состояли из номеров водительских прав в более чем 95% случаев. Ряд записей включали даты рождения, номера социального страхования и номера счетов.
Недавно на хакерском форуме опубликовали данные не менее 533 млн пользователей социальной сети Facebook. В сеть выложили телефонные номера и другие личные данные пользователей Facebook.
Подобные инциденты случались и в Twitter. Так, в прошлом году Ирландия оштрафовала Twitter 450 тысяч евро за утечку данных пользователей из-за ошибки в мобильном приложении.