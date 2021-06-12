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У Volkswagen повідомили про витік даних: постраждали 3,3 млн людей

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США, Субота 12 червня 2021 03:51
У Volkswagen повідомили про витік даних: постраждали 3,3 млн людей Фото: неавторизована третя сторона отримала обмежену особисту інформацію про клієнтів (instagram.com/volkswagen_ua/)
Автор: Даша Харченко

Американська філія виробника автомобілей Volkswagen AG заявила про витік даних. Внаслідок цього постраждали понад 3,3 млн клієнтів і потенційних покупців в Північній Америці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Volkswagen Group of America.

У Volkswagen вважають, що дані були отримані в період з серпня 2019 року по травень 2021.

Зазначається, що понад 3,1 млн постраждалих проживають в США. Уточнюється, що майже всі постраждалі були нинішніми або потенційними клієнтами Audi.

Повідомляється, що неавторизована третя сторона отримала обмежену особисту інформацію про клієнтів і зацікавлених покупців від постачальника.

Інформація збиралася для продажів і маркетингу в період з 2014 по 2019 рік і перебувала в електронному файлі, який постачальник залишив незахищеним.

Витік зачепив конфіденційні дані, пов'язані з правом на покупку або оренду, у 90 тисяч клієнтів Audi і потенційних покупців.

Конфіденційні дані складалися з номерів водійських прав в більш ніж 95% випадків. Низка записів включали дати народження, номери соціального страхування і номери рахунків.

Нещодавно на хакерському форумі опублікували дані щонайменше 533 млн користувачів соціальної мережі Facebook. У мережу виклали телефонні номери та інші особисті дані користувачів Facebook.

Подібні інциденти траплялися й у Twitter. Так, минулого року Ірландія оштрафувала Twitter 450 тисяч євро за витік даних користувачів через помилку в мобільному застосунку.

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