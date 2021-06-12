У Volkswagen повідомили про витік даних: постраждали 3,3 млн людей
Американська філія виробника автомобілей Volkswagen AG заявила про витік даних. Внаслідок цього постраждали понад 3,3 млн клієнтів і потенційних покупців в Північній Америці.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Volkswagen Group of America.
У Volkswagen вважають, що дані були отримані в період з серпня 2019 року по травень 2021.
Зазначається, що понад 3,1 млн постраждалих проживають в США. Уточнюється, що майже всі постраждалі були нинішніми або потенційними клієнтами Audi.
Повідомляється, що неавторизована третя сторона отримала обмежену особисту інформацію про клієнтів і зацікавлених покупців від постачальника.
Інформація збиралася для продажів і маркетингу в період з 2014 по 2019 рік і перебувала в електронному файлі, який постачальник залишив незахищеним.
Витік зачепив конфіденційні дані, пов'язані з правом на покупку або оренду, у 90 тисяч клієнтів Audi і потенційних покупців.
Конфіденційні дані складалися з номерів водійських прав в більш ніж 95% випадків. Низка записів включали дати народження, номери соціального страхування і номери рахунків.
Нещодавно на хакерському форумі опублікували дані щонайменше 533 млн користувачів соціальної мережі Facebook. У мережу виклали телефонні номери та інші особисті дані користувачів Facebook.
Подібні інциденти траплялися й у Twitter. Так, минулого року Ірландія оштрафувала Twitter 450 тисяч євро за витік даних користувачів через помилку в мобільному застосунку.