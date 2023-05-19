ua ru
Пт, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Volkswagen продав свої активи в Росії

Новость на русском →
П'ятниця 19 травня 2023 12:58
Volkswagen продав свої активи в Росії Фото: Volkswagen продав свою активи в Росії (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німецький концерн Volkswagen Group завершив продаж своїх часток у ТОВ "Фольксваген Груп Рус" місцевому інвестору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так. Volkswagen Group продав свої активи у "Фольксваген Груп Рус", включно з її місцевими дочірніми компаніями, як ТОВ "Фольксваген Компоненти та Сервіси", ТОВ "Сканія Лізинг", ТОВ "Сканія Фінанс", ТОВ "Сканія Страхування".

Активи придбало ТОВ "Арт-Фінанс" за підтримки російського дилера "Авілон".

Так, новий власник придбає всі акції російських дочок. Угоду схвалили російські урядові органи.

Угода включає виробничі потужності в Калузі, структуру імпортера (розповсюдження та післяпродажне обслуговування), а також складські та фінансові послуги з усіма пов’язаними працівниками.

Зазначимо, що Volkswagen призупинив свою діяльність в Росії після того, як західні країни ввели санкції проти Москви після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Volkswagen почав шукати покупців для свого російського заводу.

У березні 2023 року російський суд заморозив усі активи Volkswagen на РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Volkswagen Російська Федерація
NEWS
У Повітряних силах сказали, чи змінилась тактика російських обстрілів, і назвали головні цілі
У Повітряних силах сказали, чи змінилась тактика російських обстрілів, і назвали головні цілі
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів