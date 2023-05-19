Volkswagen продав свої активи в Росії

Німецький концерн Volkswagen Group завершив продаж своїх часток у ТОВ "Фольксваген Груп Рус" місцевому інвестору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так. Volkswagen Group продав свої активи у "Фольксваген Груп Рус", включно з її місцевими дочірніми компаніями, як ТОВ "Фольксваген Компоненти та Сервіси", ТОВ "Сканія Лізинг", ТОВ "Сканія Фінанс", ТОВ "Сканія Страхування".

Активи придбало ТОВ "Арт-Фінанс" за підтримки російського дилера "Авілон".

Так, новий власник придбає всі акції російських дочок. Угоду схвалили російські урядові органи.

Угода включає виробничі потужності в Калузі, структуру імпортера (розповсюдження та післяпродажне обслуговування), а також складські та фінансові послуги з усіма пов’язаними працівниками.

Зазначимо, що Volkswagen призупинив свою діяльність в Росії після того, як західні країни ввели санкції проти Москви після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Volkswagen почав шукати покупців для свого російського заводу.

У березні 2023 року російський суд заморозив усі активи Volkswagen на РФ.

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